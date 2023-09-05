На Днепропетровщине снаряд из "Урагана" попал в частный дом (ФОТО)

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Вчера под вечер оккупанты обстреляли из "Урагана" Великомихайловскую общину Синельниковского района. Враг также дважды атаковал Никополь из артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вчера к вечеру агрессор обстрелял Великомихайловскую общину Синельниковского района. Туда полетели снаряды из "Урагана"", - отметил Лысак.

По его словам, один из снарядов попал прямо в частный дом, уничтожив его. Кроме того, повреждены еще два дома.

Загорелось хозяйственное сооружение, пожар был ликвидирован. Также поврежден мотоцикл.

Кроме того, дважды из тяжелой артиллерии враг целил по Никополю.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 4 сентября российские оккупанты нанесли удары из артиллерии по Марганецкой общине на Никопольщине. В результате обстрелов было разрушено фермерское хозяйство и испорчено 1500 тонн зерна.