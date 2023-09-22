На Днепропетровщине в результате обстрелов повреждены 5 домов, линии электропередачи и газопровод

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровщины. Ночью 22 сентября враг 4 раза атаковал Никопольский район из артиллерии, произведя более двух с половиной десятков выстрелов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Четыре раза враг бил по Никопольщине. Целил из тяжелой артиллерии по районному центру, Красногригоревской, Покровской и Мировской общинам", - отметил Лысак.

По словам главы области, обошлось без погибших и пострадавших, впрочем, есть разрушения.

В результате обстрелов повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные сооружения, 2 линии электропередачи и газопровод.

Напомним, российские оккупационные войска 21 сентября снова обстреливали из артиллерии Никопольщину Днепропетровской области. Ранения получили три человека.