- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
На Днепропетровщине в результате обстрелов повреждены 5 домов, линии электропередачи и газопровод
Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровщины. Ночью 22 сентября враг 4 раза атаковал Никопольский район из артиллерии, произведя более двух с половиной десятков выстрелов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Четыре раза враг бил по Никопольщине. Целил из тяжелой артиллерии по районному центру, Красногригоревской, Покровской и Мировской общинам", - отметил Лысак.
По словам главы области, обошлось без погибших и пострадавших, впрочем, есть разрушения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате обстрелов повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные сооружения, 2 линии электропередачи и газопровод.
Напомним, российские оккупационные войска 21 сентября снова обстреливали из артиллерии Никопольщину Днепропетровской области. Ранения получили три человека.