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На востоке украинские военные уничтожили склад с боеприпасами врага
Украинские военные уничтожили вражеский склад с боеприпасами на востоке страны. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка “Восток” Вооруженных сил Украины.
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Также сообщается, что в ходе боев 5 мая группировка ВСУ уничтожила 15 вражеских военных, 1 БТР, 1 ББМ, 1 БМП, 5 артиллерийских систем и 2 беспилотника.
Напомним, в результате наступления подразделениями украинская армия возобновила контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Перемога, расположенными около трассы из Харькова на Старый Салтов.