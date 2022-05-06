На востоке украинские военные уничтожили склад с боеприпасами врага

Украинские военные уничтожили вражеский склад с боеприпасами на востоке страны. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка “Восток” Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Также сообщается, что в ходе боев 5 мая группировка ВСУ уничтожила 15 вражеских военных, 1 БТР, 1 ББМ, 1 БМП, 5 артиллерийских систем и 2 беспилотника.

Напомним, в результате наступления подразделениями украинская армия возобновила контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Перемога, расположенными около трассы из Харькова на Старый Салтов.