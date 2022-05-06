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На сході Українські військові знищили склад із боєприпасами ворога

На сході Українські військові знищили склад із боєприпасами ворога

Українські військові знищили ворожий склад із боєприпасами на сході країни. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" Збройних сил України.

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Також повідомляється, що в ході боїв 5 травня угруповання ЗСУ знищило 15 ворожих військових, 1 БТР, 1 ББМ, 1 БМП, 5 артилерійських систем та 2 безпілотники.

Нагадаємо, внаслідок настання підрозділами українська армія відновила контроль над селами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково та Перемога, розташованими біля траси з Харкова на Старий Салтів.

Автор:
Степан Крьока