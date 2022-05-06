На сході Українські військові знищили склад із боєприпасами ворога

Українські військові знищили ворожий склад із боєприпасами на сході країни. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" Збройних сил України.

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Також повідомляється, що в ході боїв 5 травня угруповання ЗСУ знищило 15 ворожих військових, 1 БТР, 1 ББМ, 1 БМП, 5 артилерійських систем та 2 безпілотники.

Нагадаємо, внаслідок настання підрозділами українська армія відновила контроль над селами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково та Перемога, розташованими біля траси з Харкова на Старий Салтів.