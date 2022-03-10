На Харьковщине снаряд попал в жилой дом и ТРЦ Nikolsky: четыре человека погибли

В течение прошлых суток российские войска продолжали обстреливать Харьков и область. В ночь на четверг противник снарядом уничтожил дом в селе Слобожанское. В результате погибли две женщины и двое детей. Также снаряд вчера ночью попал в ТРЦ Nikolsky, который находится в самом центре Харькова и был сдан в эксплуатацию только в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Враг с новой силой, особенно этой ночью, проводил обстрелы и воздушные бомбардировки различных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области", — говорится в сообщении.

Ночью в результате очередного обстрела села Слобожанское Изюмского района снаряд противника попал в частный жилой дом. В результате разрушения здания под завалами погибли четыре человека, 5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована.

Спасатели также рассказали, что 22:46 им поступило сообщение о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Спустя четыре часа, к 03:00, пожар ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров и разборов завалов разрушенных зданий.

В Харькове спасатели, волонтеры и коммунальщики расчищают завалы разрушенных жилых домов и административных зданий.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

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