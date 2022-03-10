На Харківщині снаряд потрапив у житловий будинок та ТРЦ Nikolsky: чотири людини загинули

Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати Харків та область. У ніч проти четверга противник снарядом знищив будинок у селі Слобожанське. В результаті загинули дві жінки та двоє дітей. Також снаряд учора вночі потрапив до ТРЦ Nikolsky, який знаходиться у самому центрі Харкова та був зданий в експлуатацію лише торік.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Ворог із новою силою, особливо цієї ночі, проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об'єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області", — йдеться у повідомленні.

Вночі внаслідок чергового обстрілу села Слобожанське Ізюмського району снаряд противника потрапив до приватного житлового будинку. Внаслідок руйнування будівлі під завалами загинули чотири людини, 5-річній дівчинці вдалося вижити. Вона була травмована.

Рятувальники також розповіли, що 22:46 їм надійшло повідомлення про пожежу та руйнування в ТРЦ Nikolsky. Площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів. Через чотири години, до 03:00, пожежу ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Усього за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж та розбирання завалів зруйнованих будівель.

У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники розчищають завали зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвалися.

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