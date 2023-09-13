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На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по пожарной части и фермерскому хозяйству
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. Оккупанты за минувшие сутки нанесли более 20 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела частично повреждена фасадная двухэтажная часть пожарно-спасательного поста, выбиты окна в здании части, поврежден 1 служебный автомобиль и 4 частных.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горели сухая трава и хвойная подстилка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в селе Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел комбайн John Deere.
Кроме того, оккупанты обстреляли село Волчанские Хутора Чугуевского района. В результате обстрела поврежден 1 частный дом.
Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.
Накануне оккупанты наносили авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов.