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Над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты, враг обстрелял Никопольщину из артиллерии

война, Никополь
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровщины. Ночью 18 сентября две крылатые ракеты были уничтожены силами ПВО над областью. Враг также 4 раза бил по Никопольщине из артиллерии. Под ударом снова были Марганецкая, Мировская общины и Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, этой ночью агрессор продолжил издеваться над Никопольщиной. Обстрелял район четырежды.

Из тяжелой артиллерии бил по Никополю, Мировской и Марганецкой общинам.

"Повреждено коммунальное предприятие. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, 6 – изуродованы. Повреждены и 5 частных домов. А еще – солнечные панели", - отметил Лысак.

Он добавил, что другие последствия атак уточняются.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, под утро над областью сбили 2 крылатые ракеты.

Напомним, ночью 14 сентября три дрона сбили Воздушные Силы над Днепропетровской областью. В течение ночи враг также 4 раза атаковал Никопольский район. Трижды оккупанты били из "Градов" и артиллерии по Марганецкой общине.

Автор:
Светлана Манько