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Над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты, враг обстрелял Никопольщину из артиллерии
Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровщины. Ночью 18 сентября две крылатые ракеты были уничтожены силами ПВО над областью. Враг также 4 раза бил по Никопольщине из артиллерии. Под ударом снова были Марганецкая, Мировская общины и Никополь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, этой ночью агрессор продолжил издеваться над Никопольщиной. Обстрелял район четырежды.
Из тяжелой артиллерии бил по Никополю, Мировской и Марганецкой общинам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Повреждено коммунальное предприятие. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, 6 – изуродованы. Повреждены и 5 частных домов. А еще – солнечные панели", - отметил Лысак.
Он добавил, что другие последствия атак уточняются.
Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.
Кроме того, под утро над областью сбили 2 крылатые ракеты.
Напомним, ночью 14 сентября три дрона сбили Воздушные Силы над Днепропетровской областью. В течение ночи враг также 4 раза атаковал Никопольский район. Трижды оккупанты били из "Градов" и артиллерии по Марганецкой общине.