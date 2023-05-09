Над Киевом уничтожено около полутора десятков воздушных целей: в двух районах зафиксировали падение обломков

В ночь на 9 мая армия страны-агрессора РФ совершила пятую воздушную атаку на Киев с начала мая. ПВО сбило полтора десятка вражеских ракет. В Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что сегодняшняя ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Накануне рашисты намеренно задействовали рекордное количество "Shahed", чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева. Но, как и на фронте, планы агрессора провалились", – подчеркивают в КМВА.

Там отмечают, что выпущенные крылатые ракеты, вероятно, типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей. Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков", - сообщают в КМВА.

В городской администрации отмечают, что это пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.

"С максимальной плотностью и мощностью нападения именно до 9 мая! Это проявление настоящего культа "Победобесия" - со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!" – комментируют в КМВА.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящий обломок потушили. Пострадавших нет и повреждений. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще трудятся на месте.

Также в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

Напомним, в ночь на 8 мая украинские защитники уничтожили более 30 вражеских беспилотников над Киевом. В результате падения обломков в столице повреждены дома, дорожное покрытие, автомобили.