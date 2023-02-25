Никопольщина пережила девять вражеских атак за ночь: в ОВА показали последствия (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ в течение ночи девять раз открывала огонь из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу Днепропетровской области. Оккупанты стреляли по жилым районам. Люди не пострадали.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Девять раз за ночь агрессор избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды убили по Никополю и Марганцу", - отметил Лысак.

По его словам, обошлось без пострадавших, но есть значительные разрушения.

В Никополе истерзаны сразу три лицея. Повреждено админздание, два частных предприятия и магазин.

Кроме того, в городе избиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.

В Марганце в результате обстрела загорелась машина, пожар ликвидирован. Повреждения получили 12 частных домов, 10 хозяйственных сооружений, авто, газопровод и линия электропередач.

Напомним, минувшей ночью в Никополе из-за вражеских обстрелов были повреждены 8 частных домов, 5 хозяйственных построек, 2 магазина и кафе.