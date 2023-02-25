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Никопольщина пережила девять вражеских атак за ночь: в ОВА показали последствия (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ в течение ночи девять раз открывала огонь из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу Днепропетровской области. Оккупанты стреляли по жилым районам. Люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Девять раз за ночь агрессор избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды убили по Никополю и Марганцу", - отметил Лысак.
По его словам, обошлось без пострадавших, но есть значительные разрушения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Никополе истерзаны сразу три лицея. Повреждено админздание, два частных предприятия и магазин.
Кроме того, в городе избиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.
В Марганце в результате обстрела загорелась машина, пожар ликвидирован. Повреждения получили 12 частных домов, 10 хозяйственных сооружений, авто, газопровод и линия электропередач.
Напомним, минувшей ночью в Никополе из-за вражеских обстрелов были повреждены 8 частных домов, 5 хозяйственных построек, 2 магазина и кафе.