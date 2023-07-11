- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Ночная атака на Киевщину: повреждены 12 частных домов и многоэтажка
Сегодня ночью Киевская область подверглась очередной атаке россиян, в результате чего в Фастовском и Обуховском районах обломки сбитых дронов повредили 12 частных домов и один многоэтажный.
Об этом сообщает глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook.
Согласно сообщению, в поврежденных домах выбиты окна, двери, иссечены фасады и крыши. Также в результате падения обломков в нескольких местах было возгорание травы, но спасатели уже ликвидировали пожары.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, все пострадавшие получат необходимую помощь в ремонте поврежденного жилья.
"В очередной раз обращаюсь к жителям области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и переходить в укрытие или другие безопасные места", - отметил он.
На месте падения обломков работают соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 11 июля враг второй раз через месяц атаковал Киев с воздуха. Россияне использовали беспилотники "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.