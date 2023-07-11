Ночная атака на Киевщину: повреждены 12 частных домов и многоэтажка

Сегодня ночью Киевская область подверглась очередной атаке россиян, в результате чего в Фастовском и Обуховском районах обломки сбитых дронов повредили 12 частных домов и один многоэтажный.

Об этом сообщает глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook.

Согласно сообщению, в поврежденных домах выбиты окна, двери, иссечены фасады и крыши. Также в результате падения обломков в нескольких местах было возгорание травы, но спасатели уже ликвидировали пожары.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

По его словам, все пострадавшие получат необходимую помощь в ремонте поврежденного жилья.

"В очередной раз обращаюсь к жителям области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и переходить в укрытие или другие безопасные места", - отметил он.

На месте падения обломков работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 11 июля враг второй раз через месяц атаковал Киев с воздуха. Россияне использовали беспилотники "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.