Ночная атака. Оккупанты запустили по Украине около 40 "шахедов"

Войска РФ в ночь на субботу, 30 сентября, атаковали Украину около 40 ударными беспилотниками Shahed-131/136. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что запуски производились с южного направления (мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

Украинские военные уничтожили 30 вражеских беспилотников.

Как проинформировали в Силах обороны юга, 20 дронов были уничтожены в Винницкой области, шесть – в Одесской области, четыре – в Николаевской области.

Тревога 30 сентября 2023 года: последствия ночной атаки

По данным Сил обороны юга, россияне попал в объект инфраструктуры Калиновской общины в Винницкой области, в результате чего вспыхнул мощный пожар.

Для защиты гражданского населения от распространения огня местные власти оперативно провели подготовительные меры для эвакуации. Однако в связи с локализацией пожара потребности в эвакуации нет.

"Укрзализныця" сообщала, что в связи с ночными обстрелами задержались ряд поездов. В настоящее время движение всеми участками открыто, все рейсы следуют по собственному маршруту.

В свою очередь Румыния проверяет возможное нарушение ее воздушного пространства во время ночной атаки РФ на Украину, пишет Digi24. Армейская радиолокационная система наблюдения страны указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство, сигнал был обнаружен на пути к городу Галац.

В пятницу, до полуночи, жители жудецов Галац и Тульча получили сообщение с призывом проследовать в укрытие. В 01:41 было объявлено о прекращении мер тревоги.

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