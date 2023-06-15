Ночная атака: ПВО сбила 22 воздушные цели из 25 выпущенных

В ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Также агрессор применил ударные дроны Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс враг совершил четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря.

"Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", - говорится в сообщении.

Также иранские "шахеды" противник запускал с северного и южного направлений.

Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, уничтожен враждебный БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, российские войска этой ночью атаковали Одесщину 13 дронами "шахед", все вражеские беспилотники уничтожило ПВО.

Отметим, российские оккупанты 14 июня атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками типа Shahed. ПВО уничтожило 12 вражеских воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и девять дронов Shahed-136/131.

14 июня оккупанты нанесли удар по Одессе ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Одна ракета попала в состав торговой сети, три сотрудника погибли.