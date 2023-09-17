Ночная атака. Россияне выпустили по Украине 10 ракет и 6 беспилотников

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября атаковали Украину десятью ракетами и шестью удачными беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Враг выпустил ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса. Беспилотники типа Shahed-136/131 атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). Основным направлением удара стал юг Одесской области.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

В результате украинские силы и средства уничтожили 12 воздушных целей: 6 ракет и 6 беспилотников.

Российские ракеты попали по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, там работает ГСЧС.

Обновлено. Как проинформировала пресс-служба Сил оборон юга, в результате российской атаки повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области. Люди не пострадали.