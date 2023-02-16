Ночная ракетная атака на Украину: захватчики сменили тактику

Ночью 16 февраля армия страны-агрессора РФ совершила очередную ракетную атаку на территорию Украины. Есть попадания на Севере, Западе, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях", - отметил Ермак.

По его словам, россияне сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшивые цели.

"Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", - подчеркнул Ермак.

Как заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ночью силы ПВО уничтожили 6 вражеских ракет типа "Калибр" над Николаевщиной и 2 над Херсонщиной.

Все 8 ракет выпустил российский корабль из акватории Черного моря.

По словам Гуменюк, РФ прибегла к миксированной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации и дронов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силы Воздушных Сил ВСУ уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Отметим, ночью 16 февраля во время воздушной тревоги, объявленной по всей Украине, во Львовской области было попадание в объект критической инфраструктуры.