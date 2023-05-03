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Ночью армия РФ обстреляла Запорожье: один дом полностью разрушен

Ночью армия РФ обстреляла Запорожье: один дом полностью разрушен
Фото: Анатолий Куртев

Ночью 3 мая армия страны-агрессора РФ нанесла два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Специалисты безотлагательно приступили к ликвидации последствий и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Снова под прицелом вражеских ракет оказались мирные дома одного из частных секторов города. В результате атаки один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще в 40 выбиты окна и повреждены кровли", - отметил Куртев.

Фото 2 — Ночью армия РФ обстреляла Запорожье: один дом полностью разрушен

По его словам, обошлось без жертв и травмированных.

На месте с ночи работают городская аварийно-спасательная служба, "Запорожремсервис" и волонтеры.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки армия РФ совершила 82 обстрела по мирным населенным пунктам области: 2 ракетных удара, 3 авиационных, 4 атаки БПЛА и 69 артударов.

"Несколькочасовые обстрелы пережили прифронтовые населенные пункты: Новояковловка, Орехов, Гуляйполе и еще 13 сел. Много разрушений в разных общинах: горели дома, имущество, социальная инфраструктура и коммунальные сети. Но главное, что люди уцелели", - подчеркнул Малашко.

Фото 3 — Ночью армия РФ обстреляла Запорожье: один дом полностью разрушен
Фото 4 — Ночью армия РФ обстреляла Запорожье: один дом полностью разрушен
Фото 5 — Ночью армия РФ обстреляла Запорожье: один дом полностью разрушен
Фото 6 — Ночью армия РФ обстреляла Запорожье: один дом полностью разрушен

Напомним, накануне захватчики обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области. Также под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов.

Автор:
Светлана Манько