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Ночью дроны поразили два энергетических объекта на Днепропетровщине
Ночью армия страны-агрессора РФ выпустила дроны на Днепропетровскую область. В Криворожском и Никопольском районах зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночь в Днепропетровской области прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целили по нашей критической инфраструктуре", - отметил он.
Глава области добавил, что "Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лисак уточнил, что в Криворожском районе один и тот же объект захватчики атаковали дважды за сутки.
"Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже потушили", - отметил Лысак.
На местах прилетов работают соответствующие службы – ликвидируют последствия атак. Масштабы разрушений уточняются.
По словам главы ОВА, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, ночью 10 февраля армия страны-агрессора РФ также атаковала дронами Днепропетровщину. В Криворожском районе зафиксировали попадание в объект энергетической инфраструктуры.