Ночью дроны поразили два энергетических объекта на Днепропетровщине

Ночью армия страны-агрессора РФ выпустила дроны на Днепропетровскую область. В Криворожском и Никопольском районах зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночь в Днепропетровской области прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целили по нашей критической инфраструктуре", - отметил он.

Глава области добавил, что "Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском.

Лисак уточнил, что в Криворожском районе один и тот же объект захватчики атаковали дважды за сутки.

"Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже потушили", - отметил Лысак.

На местах прилетов работают соответствующие службы – ликвидируют последствия атак. Масштабы разрушений уточняются.

По словам главы ОВА, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, ночью 10 февраля армия страны-агрессора РФ также атаковала дронами Днепропетровщину. В Криворожском районе зафиксировали попадание в объект энергетической инфраструктуры.