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Ночью РФ атаковала Украину крылатыми ракетами: в Киевской области из-за падения обломков есть травмированные
Российские оккупанты в ночь на 27 августа нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.
Отмечается, что всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Силами и средствами Воздушных сил уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели предположительно ошибочны, информации о попадании не поступало", - говорится в сообщении.
Ночная тревога в Киеве
В Киевской городской военной администрации сообщили, что вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО.
В столице обошлось без жертв и разрушений.
Последствия тревоги в Киевской области
По информации Киевской ОВА, ночью в области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.
"К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждено 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, в других - выбиты окна, двери, крыши, повреждены фасады", - отметил начальник ОВА Руслан Кравченко.
Также повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.
В результате падения обломков травмированы два человека.
Ситуация в Черкасской области
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночью в области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели.
Информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала.