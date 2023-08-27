Ночью РФ атаковала Украину крылатыми ракетами: в Киевской области из-за падения обломков есть травмированные

Российские оккупанты в ночь на 27 августа нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.

Отмечается, что всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей.

"Силами и средствами Воздушных сил уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели предположительно ошибочны, информации о попадании не поступало", - говорится в сообщении.

Ночная тревога в Киеве

В Киевской городской военной администрации сообщили, что вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО.

В столице обошлось без жертв и разрушений.

Последствия тревоги в Киевской области

По информации Киевской ОВА, ночью в области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

"К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждено 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, в других - выбиты окна, двери, крыши, повреждены фасады", - отметил начальник ОВА Руслан Кравченко.

Также повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

В результате падения обломков травмированы два человека.

Последствия падения обломков ракет в Киевской области. Фото: Офис генпрокурора

Ситуация в Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночью в области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала.