Ночью захватчики направили на Днепропетровщину дроны и били из "Градов"

Российские оккупационные войска не перестают терроризировать мирное население Днепропетровской области. В ночь на 6 мая захватчики направили на Днепропетровщину беспилотники, а по Никополю били из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью агрессор направил на Днепропетровщину беспилотники. Отлично сработали наши защитники неба. Военные из воздушного командования "Восток" приземлили все четыре "Шахеда"", - отметил Лысак.

По его словам, обломки сбитых беспилотников упали в Синельниковском районе. Там выбиты окна в 5 частных домах, повреждены две хозяйственные постройки и линия электропередач.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, целила российская армия и по Марганецкой общине Никопольского района, выпустив полтора десятка снарядов из "Градов".

Лисак добавил, что обошлось без пострадавших, а последствия атаки выясняются.

Напомним, в ночь на 5 мая агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника. Военные из воздушного командования "Сход" их сбили. Также враг в очередной раз обстрелял из артиллерии Никополь.