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Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: есть пострадавшие (ФОТО)
В ночь на 22 декабря враг совершил очередную атаку "шахедами" на Киев. Зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов – многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация и мэр столицы Виталий Кличко.
Отмечается, что столица пережила третий воздушный удар дронами за последние 6 дней.
Враг пытался поразить инфраструктуру города и жилые дома.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Последствия падения обломков
Один из рашистских дронов наделал беды в Соломенском районе Киева. Там, в многоэтажном жилом доме, возникло возгорание на верхних этажах, в трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех - выбитые окна.
Возгорание в одной из квартир было оперативно ликвидировано.
По предварительным данным, пострадали два человека – у них ушибы мягких тканей и резаные раны. Один из пострадавших госпитализирован.
Разрушений испытал дом ведущего телемарафона «Единые новости» Андрея Ковальского.
Друзья журналиста объявили сбор средств, чтобы помочь его семье.
В Дарницком районе, где обломки БПЛА упали в частном секторе, загорелся недостроенный дом. Его оперативно потушили. Пострадавших нет.
В Голосеевском районе падение обломка без разрушений и пострадавших.
Напомним, 13 декабря россияне атаковали столицу баллистическими ракетами, в нескольких районах в результате падения осколков произошли пожары в жилых домах. Тогда пострадали более 50 человек.