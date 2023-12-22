Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: есть пострадавшие (ФОТО)

В ночь на 22 декабря враг совершил очередную атаку "шахедами" на Киев. Зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов – многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация и мэр столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что столица пережила третий воздушный удар дронами за последние 6 дней.

Враг пытался поразить инфраструктуру города и жилые дома.

Последствия падения обломков

Один из рашистских дронов наделал беды в Соломенском районе Киева. Там, в многоэтажном жилом доме, возникло возгорание на верхних этажах, в трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех - выбитые окна.

Возгорание в одной из квартир было оперативно ликвидировано.

По предварительным данным, пострадали два человека – у них ушибы мягких тканей и резаные раны. Один из пострадавших госпитализирован.

Разрушений испытал дом ведущего телемарафона «Единые новости» Андрея Ковальского.

Друзья журналиста объявили сбор средств, чтобы помочь его семье.

В Дарницком районе, где обломки БПЛА упали в частном секторе, загорелся недостроенный дом. Его оперативно потушили. Пострадавших нет.

В Голосеевском районе падение обломка без разрушений и пострадавших.

Напомним, 13 декабря россияне атаковали столицу баллистическими ракетами, в нескольких районах в результате падения осколков произошли пожары в жилых домах. Тогда пострадали более 50 человек.