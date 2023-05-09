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Обломки российской ракеты упали на дом в Днепре: ранена женщина
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области. В ночь на 9 мая враг совершил ракетную атаку на область и обстреливал из тяжелой артиллерии Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что ночью военные из воздушного командования "Восход" сбили все 8 ракет, которые враг направил на область.
"Обломки российского "металлолома" упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир", - сообщил Лысак.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, на третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты. Пока работали взрывотехники, около 40 человек пришлось эвакуировать.
Пока опасные обломки уже вывезли, их уничтожат.
Также неспокойно было в Никопольщине. По самому Никополю и Марганецкому обществу агрессор бил из тяжелой артиллерии.
В результате вражеской атаки один частный дом уничтожен, еще 4 - повреждены. Задело и хозяйственное сооружение и электросети.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, в ночь на 9 мая армия страны-агрессора РФ нанесла удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. 23 из 25 ракет, выпущенных оккупантами, сбиты украинскими силами ПВО.