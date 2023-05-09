Обломки российской ракеты упали на дом в Днепре: ранена женщина

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области. В ночь на 9 мая враг совершил ракетную атаку на область и обстреливал из тяжелой артиллерии Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что ночью военные из воздушного командования "Восход" сбили все 8 ракет, которые враг направил на область.

"Обломки российского "металлолома" упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир", - сообщил Лысак.

Кроме того, на третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты. Пока работали взрывотехники, около 40 человек пришлось эвакуировать.

Пока опасные обломки уже вывезли, их уничтожат.

Также неспокойно было в Никопольщине. По самому Никополю и Марганецкому обществу агрессор бил из тяжелой артиллерии.

В результате вражеской атаки один частный дом уничтожен, еще 4 - повреждены. Задело и хозяйственное сооружение и электросети.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, в ночь на 9 мая армия страны-агрессора РФ нанесла удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. 23 из 25 ракет, выпущенных оккупантами, сбиты украинскими силами ПВО.