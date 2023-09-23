Ночью 23 сентября русские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Воздушные Силы "приземлили" 12 "шахедов". В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью было громко. Оккупанты ударили по области из беспилотников. Наши Воздушные Силы "приземлили" 12 "шахедов"", - отметил Лысак.

Он добавил, что обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре.

Били оккупанты также и по Никопольскому району.

Ударили из беспилотника по Марганцу и обстреляли из артиллерии Красногригорьевскую общину.

"В результате обстрела загорелась крыша частного дома. Уничтожено хозяйственное сооружение. Повреждены 10 жилых домов, 5 хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередачи", - сообщил Лысак.

По словам главы области, ударили захватчики и по Днепровскому району.

"В Новоалександровской общине из-за атаки горела сухая трава, пожар ликвидировали. Повреждены 2 заправки и светофор", - сообщил Лысак.

Напомним, ночью 22 сентября враг 4 раза атаковал Никопольский район из артиллерии, произведя более двух с половиной десятков выстрелов.