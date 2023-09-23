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Обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре

Никополь
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Ночью 23 сентября русские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Воздушные Силы "приземлили" 12 "шахедов". В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью было громко. Оккупанты ударили по области из беспилотников. Наши Воздушные Силы "приземлили" 12 "шахедов"", - отметил Лысак.

Он добавил, что обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре.

Били оккупанты также и по Никопольскому району.

Ударили из беспилотника по Марганцу и обстреляли из артиллерии Красногригорьевскую общину.

Фото 2 — Обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре
Фото 3 — Обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре
Фото 4 — Обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре
Фото 5 — Обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре
Фото 6 — Обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре
Фото 7 — Обломки сбитого дрона повредили объект критической инфраструктуры в Днепре

"В результате обстрела загорелась крыша частного дома. Уничтожено хозяйственное сооружение. Повреждены 10 жилых домов, 5 хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередачи", - сообщил Лысак.

По словам главы области, ударили захватчики и по Днепровскому району.

"В Новоалександровской общине из-за атаки горела сухая трава, пожар ликвидировали. Повреждены 2 заправки и светофор", - сообщил Лысак.

Напомним, ночью 22 сентября враг 4 раза атаковал Никопольский район из артиллерии, произведя более двух с половиной десятков выстрелов.

Автор:
Светлана Манько