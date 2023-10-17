Обломки сбитого дрона упали в яхт-клуб Одессы (ФОТО)

Ночью 17 октября армия страны-агрессора атаковала дронами и ракетами южные регионы Украины. В Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждены частное имущество: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Ночью враг вновь прибег к ракетно-дроновому террору южных регионов. С крымского мыса Чауда направил 6 дронов-камикадзе типа "Shahed-136", которые заходили на удар по Одесщине из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все 6 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

"Обломки одного из сбитых БпЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты", - сообщают Силы обороны юга Украины.

Как заметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, позже из самолетов тактической авиации враг направил ракету Х-59, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевщиной.

Напомним, ночью 12 октября армия страны-агрессора РФ снова атаковала припортовую инфраструктуру Подунавья ударными дронами. Попаданием повреждены складские здания на юге Одесщины, а также частные дома мирных жителей.