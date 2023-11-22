Обломки сбитого дрона упали во двор дома в Хмельницкой области, на Херсонщине погиб человек: ситуация в регионах

Ночью 21 ноября Россия атаковала "шахедами" западные регионы, на Хмельнитчине обломки одного из сбитых БПЛА упали во двор частного домохозяйства. В Запорожье в частном секторе, вблизи которого вечером произошел ракетный удар, поврежден 31 частный дом.

ПВО сбила 14 дронов

С 20.00 вечера 21 ноября по 03.00 22 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) 14-ю ударными БПЛА типа Shahed и крылатой ракетой Х-22 – с самолета Ту22М3 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии уничтожены все 14 вражеских беспилотников "Shahed-131/136"", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

На Хмельнитчине обломки сбитого дрона упали во двор дома

Во время ночной российской атаки на Хмельнитчину обломки одного из сбитых БПЛА упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, сообщил в Facebook первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.

"Обломки одного из сбитых «Шахедов» упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение", - написал Тюрин.

По его словам, вспыхнул пожар. На месте работали ГСЧС и другие службы. Травмированных и погибших нет.

В Херсонской области погиб человек

За минувшие сутки противник совершил 115 обстрелов, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 46 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания завода, учебного заведения, общежития и магазина в Бериславском районе, офисное здание в Херсоне", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения.

Враг обстрелял три района Харьковщины

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились Ветеринарное Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Купянского района и другие населенные пункты.

По селу Подолы Купянского района враг нанес удар управляемой авиабомбой. Поврежден частный жилой дом.

За сутки пострадавшие среди гражданских не зафиксированы.

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью

За прошедшие сутки военнослужащие РФ били по Запорожской области из всех видов вооружения – зафиксировано 150 ударов по 23 населенным пунктам, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 120 артударов пришлись по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Луговского, Роботиного, Щербаков, Малиновки, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел.

Враг также совершил ракетный удар по Запорожью, 10 РСЗО-обстрелов Роботиного, Малой Токмачки и Каменского, 18 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Новодаровке, Волшебному, Малой Токмачке и Малым Щербакам, а также в.

Мирные жители не пострадали, однако повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома – поступило 35 сообщений о разрушении.

В Запорожье в частном секторе, вблизи которого вечером произошел ракетный удар, поврежден 31 частный дом.

Армия РФ била по Никопольщине из тяжелой артиллерии

Вчера вечером враг бил из артиллерии по Никополю, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Пострадала семья, отец с сыном 67 и 26 лет были госпитализированы. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Повреждены 8 частных жилых домов, заборы, гараж, легковой автомобиль, газопровод, линии электропередачи – без электроснабжения осталось 1207 домов.

Также ночью враг атаковал Марганецкую общину. К счастью, обошлось без пострадавших.