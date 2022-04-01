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Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)

Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)
Российская ракета прбила здание Николаевской ОГА насквозь. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области

По состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 24 человека.

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Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Фото 2 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)
Фото 3 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)

По информации ведомства, из-под завалов спасатели извлекли тела 23  погибших и 1 человек скончался в больнице.

Фото 4 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)
Фото 5 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)

Ранее в спасательной службе заявляли о 19 погибших.

Фото 6 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)
Фото 7 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)

В течение вчерашних суток к поисково-спасательным работам привлекалось 165 человек и 30 единиц техники, из них 11 единиц техники ГСЧС и 64 спасателя.

Фото 8 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)
Фото 9 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)

В ГСЧС добавили, что работы по ликвидации последствий ракетного удара и поиску людей продолжаются круглосуточно.

Фото 10 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)
Фото 11 — Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)

Напомним, 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации.

Как сообщил после попадания ракеты в здание глава обладминистрации Виталий Ким, большинство людей, порядка 50-100, успели покинуть здание до удара и "чудом спаслись".

Автор:
Дмитрий Нарожный