Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)

По состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 24 человека.

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Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ведомства, из-под завалов спасатели извлекли тела 23 погибших и 1 человек скончался в больнице.

Ранее в спасательной службе заявляли о 19 погибших.

В течение вчерашних суток к поисково-спасательным работам привлекалось 165 человек и 30 единиц техники, из них 11 единиц техники ГСЧС и 64 спасателя.

В ГСЧС добавили, что работы по ликвидации последствий ракетного удара и поиску людей продолжаются круглосуточно.

Напомним, 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации.

Как сообщил после попадания ракеты в здание глава обладминистрации Виталий Ким, большинство людей, порядка 50-100, успели покинуть здание до удара и "чудом спаслись".