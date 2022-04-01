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Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек (ФОТО)
По состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 24 человека.
Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По информации ведомства, из-под завалов спасатели извлекли тела 23 погибших и 1 человек скончался в больнице.
Ранее в спасательной службе заявляли о 19 погибших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В течение вчерашних суток к поисково-спасательным работам привлекалось 165 человек и 30 единиц техники, из них 11 единиц техники ГСЧС и 64 спасателя.
В ГСЧС добавили, что работы по ликвидации последствий ракетного удара и поиску людей продолжаются круглосуточно.
Напомним, 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации.
Как сообщил после попадания ракеты в здание глава обладминистрации Виталий Ким, большинство людей, порядка 50-100, успели покинуть здание до удара и "чудом спаслись".