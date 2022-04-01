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Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)

Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)
Російська ракета пробила будівлю Миколаївської ОДА наскрізь. Фото: прес-служба ГУ ДСНС у Миколаївській області

Станом на 07:00 1 квітня внаслідок влучення російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації загинули 24 особи.

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Про це повідомляє пресцентр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Фото 2 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)
Фото 3 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)

За інформацією відомства, з-під завалів рятувальники витягли тіла 23 загиблих та 1 людина померла в лікарні.

Фото 4 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)
Фото 5 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)

Раніше у рятувальній службі заявляли про 19 загиблих.

Фото 6 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)
Фото 7 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)

Протягом вчорашньої доби до пошуково-рятувальних робіт залучалося 165 осіб та 30 одиниць техніки, з них 11 одиниць техніки ДСНС та 64 рятувальники.

Фото 8 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)
Фото 9 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)

У ДСНС додали, що роботи з ліквідації наслідків ракетного удару та пошуку людей продовжуються цілодобово.

Фото 10 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)
Фото 11 — Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)

Нагадаємо, 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації.

Як повідомив після влучення ракети в будівлю голова обладміністрації Віталій Кім, більшість людей, близько 50-100, встигли залишити будівлю до удару і "дивом врятувалися".

Автор:
Дмитро Нарожний