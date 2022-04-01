Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24 (ФОТО)

Станом на 07:00 1 квітня внаслідок влучення російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації загинули 24 особи.

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Про це повідомляє пресцентр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією відомства, з-під завалів рятувальники витягли тіла 23 загиблих та 1 людина померла в лікарні.

Раніше у рятувальній службі заявляли про 19 загиблих.

Протягом вчорашньої доби до пошуково-рятувальних робіт залучалося 165 осіб та 30 одиниць техніки, з них 11 одиниць техніки ДСНС та 64 рятувальники.

У ДСНС додали, що роботи з ліквідації наслідків ракетного удару та пошуку людей продовжуються цілодобово.

Нагадаємо, 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації.

Як повідомив після влучення ракети в будівлю голова обладміністрації Віталій Кім, більшість людей, близько 50-100, встигли залишити будівлю до удару і "дивом врятувалися".