Обстрелы Донецкой области. Россияне за сутки ранили пятерых гражданских

Российские оккупанты в течение 19 июня обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, ранив пятерых человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что троих пострадавших зафиксировали в Часовом Яру, еще по одному человеку получили ранения в Зализном и Ивановском.

Также чиновник проинформировал о ситуации на утро 20 июня.

По его словам, в течение ночи россияне стреляли по Рай-Александровке Николаевской общины, повредив линии электропередач.

На Донецком направлении под утро враг обстрелял Курахово из артиллерии. Авдеевка подверглась двум ракетным ударам, обстрелам из артиллерии и танков.

На Горловском направлении войска РФ совершили многочисленные обстрелы Торецкой общины: в Зализном были повреждены два дома, а в Дружбе – один. В Соледарской общине под огнем находились Васюковка и Раздоловка. А в Константиновской общине повреждены два дома: в Николаевке и Червоном.

На Лисичанском направлении захватчики разрушили два дома и повредили еще шесть в Торском Лиманской общины. Кроме того, пять домов были повреждены в Звановке.