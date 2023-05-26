В Донецкой области жертвами обстрелов в течение суток стали два человека

В течение 25 мая в результате российских обстрелов Донецкой области погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он также проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 26 мая.

Отмечается, что накануне россияне попали в плотину Карловского водохранилища, в результате чего под угрозой подтопления оказались шесть населенных пунктов, где проживает 981 человек. Оттуда эвакуировали 26 человек, в том числе восьмерых детей. По словам Кириленко, к утру ситуация стабилизировалась, уровень воды падает. Транспортное сообщение в общине работает.

На Волновахском направлении оккупанты обстреляли Шахтерское Великоновоселковской общины, чем повредили три дома.

На Донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки и Георгиевки, один человек погиб в Красногоровке. Кроме того, дважды под огонь попало Курахово – там повреждены по меньшей мере два частных дома и одна двухэтажка.

На Горловском направлении оккупанты повредили четыре многоэтажки в Константиновке и частный дом в Плещеевке Ильиновской общины. При этом в Часовоярской общине враг повредил пять частных домов. А в Торецкой общине были повреждены три дома и здание предприятия в Нью-Йорке.

На Лисичанском направлении под огнем находились Северск и Дроновка.