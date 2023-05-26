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Ночная атака по Украине. В Воздушных силах отчитались о сбитых российских ракетах и беспилотниках
Оккупационная армия РФ в ночь на 26 мая запустила по Украине ракеты разных типов и ударные беспилотники. Враг сместил направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты сил обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что очередная ночная атака началась в 22:00 25 мая и продолжалась до 5:00 26 мая.
В общей сложности были зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона. Речь идет о:
- 10 крылатых ракетах Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;
- семи зенитных ракетах С-300/С-400 из района временно оккупированного Токмака Запорожской области;
- 31 ударном беспилотнике иранского производства Shahed-136/131 из южного и северного направлений.
В зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" были уничтожены:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 23 ударных дрона Shahed-136/131;
- два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".
В результате вражеской атаки отмечено попадание ударных беспилотников и нескольких ракет С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.
Напомним, что в Днепропетровской области из-за ночной атаки пострадал человек. Среди прочего оккупанты повредили два дома, заправку и транспортное предприятие.
В Харьковской области обстрелам подверглись гражданское предприятие, здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой.
Россияне совершили нападение с воздуха и на Киев. Украинские военные ликвидировали вражеские воздушные цели, но обломки повредили крыши торгово-развлекательного центра и частного дома.