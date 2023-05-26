Ночная атака по Украине. В Воздушных силах отчитались о сбитых российских ракетах и беспилотниках

Оккупационная армия РФ в ночь на 26 мая запустила по Украине ракеты разных типов и ударные беспилотники. Враг сместил направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты сил обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что очередная ночная атака началась в 22:00 25 мая и продолжалась до 5:00 26 мая.

В общей сложности были зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона. Речь идет о:

10 крылатых ракетах Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;

семи зенитных ракетах С-300/С-400 из района временно оккупированного Токмака Запорожской области;

31 ударном беспилотнике иранского производства Shahed-136/131 из южного и северного направлений.

В зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" были уничтожены:

10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

23 ударных дрона Shahed-136/131;

два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".

В результате вражеской атаки отмечено попадание ударных беспилотников и нескольких ракет С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, что в Днепропетровской области из-за ночной атаки пострадал человек. Среди прочего оккупанты повредили два дома, заправку и транспортное предприятие.

В Харьковской области обстрелам подверглись гражданское предприятие, здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой.

Россияне совершили нападение с воздуха и на Киев. Украинские военные ликвидировали вражеские воздушные цели, но обломки повредили крыши торгово-развлекательного центра и частного дома.