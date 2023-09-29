Обстрелы Донецкой области. За сутки стало известно о трех погибших людей, еще шестеро ранены

В Донецкой области в течение суток 28 сентября стало известно о трех погибших жителях региона. Еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил и.о. руководителя Донецкой ОВА Игорь Мороз.

Также он проинформировал об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 29 сентября.

Отмечается, что утром россияне обстреляли Рай-Александровку Николаевской общины.

На Донецком направлении в Красногоровке два человека погибли, еще трое ранены. В Кураховской общине оккупанты обстреляли Острое и Кураховку, повредив медучреждение.

На Горловском направлении в Часовоярской общине повреждены две многоэтажки. Константиновка подверглась двум авиаударам, артобстрелу и ракетному удару, в результате чего три человека ранены, а также повреждены шесть домов, кафе, магазин, два корпуса училища и админздание. Кроме того, под обстрелы попало Марково – там повреждены пять домов.

На Лисичанском направлении в Звановке разрушены четыре дома и четыре хозяйственных здания. В Лиманской общине зафиксировано 20 обстрелов, в результате которых загорелась сухая трава вблизи Новоселовки.