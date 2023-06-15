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Обстрелы Донецкой области. За сутки в регионе погиб один человек, еще трое ранены
Российская армия в течение суток 14 июня обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области, убив одного человека и ранив еще троих. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он также проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 15 июня.
Отмечается, что на Волновахском направлении враг повредил хозяйственные здания в Новоукраинке Угледарского общины, под огнем находились также Максимовка и Угледар.
На Донецком направлении в Марьинской общине россияне обстреляли Елизаветовку и Екатериновку. Кроме того, оккупанты открывали огонь по Красногоровке, повредив по меньшей мере шесть домов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Горловском направлении в Торецкой общине были повреждены два промышленных здания в Нью-Йорке и один дом в Нелиповке. В Константиновской общине войска РФ повредили лицей и церковь в Марковом. А в Часовоярской общине поврежден один дом.
На Лисичанском направлении один человек погиб в Переездном Звановской общины, оккупанты повредили семь домов.