Обстрелы Донецкой области. За сутки в регионе погиб один человек, еще трое ранены

Российская армия в течение суток 14 июня обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области, убив одного человека и ранив еще троих. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он также проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 15 июня.

Отмечается, что на Волновахском направлении враг повредил хозяйственные здания в Новоукраинке Угледарского общины, под огнем находились также Максимовка и Угледар.

На Донецком направлении в Марьинской общине россияне обстреляли Елизаветовку и Екатериновку. Кроме того, оккупанты открывали огонь по Красногоровке, повредив по меньшей мере шесть домов.

На Горловском направлении в Торецкой общине были повреждены два промышленных здания в Нью-Йорке и один дом в Нелиповке. В Константиновской общине войска РФ повредили лицей и церковь в Марковом. А в Часовоярской общине поврежден один дом.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Переездном Звановской общины, оккупанты повредили семь домов.