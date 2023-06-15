АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Обстрелы Донецкой области. За сутки в регионе погиб один человек, еще трое ранены

Донецкая область, знак
Донецкая область. Фото: Павел Кириленко / Facebook

Российская армия в течение суток 14 июня обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области, убив одного человека и ранив еще троих. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он также проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 15 июня.

Отмечается, что на Волновахском направлении враг повредил хозяйственные здания в Новоукраинке Угледарского общины, под огнем находились также Максимовка и Угледар.

На Донецком направлении в Марьинской общине россияне обстреляли Елизаветовку и Екатериновку. Кроме того, оккупанты открывали огонь по Красногоровке, повредив по меньшей мере шесть домов.

На Горловском направлении в Торецкой общине были повреждены два промышленных здания в Нью-Йорке и один дом в Нелиповке. В Константиновской общине войска РФ повредили лицей и церковь в Марковом. А в Часовоярской общине поврежден один дом.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Переездном Звановской общины, оккупанты повредили семь домов.

Автор:
Артем Ющенко