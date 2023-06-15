Армия РФ атаковала Харьков дронами и обстреляла прифронтовые населенные пункты

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Лозовского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью враг совершил очередную атаку с помощью дронов-камикадзе Shahed.

"2 двигавшиеся в направлении Харькова дроны были сбиты силами ПВО над Харьковским районом. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано", - подчеркнул Синегубов.

Также под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Ивашки, Высокая Яруга, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Землянки, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Масютовка и другие.

Кроме того, утром 14 июня оккупанты нанесли ракетный удар по селу Степное Лозовского района. Повреждены провода линии электропередач. По словам главы области, обошлось без пострадавших и масштабных разрушений.

Как сообщил Синегубов, вчера в селе Каменка Изюмского района на собственном дворе на неизвестном устройстве подорвался гражданский мужчина 57 лет. Он госпитализирован с ранениями средней степени тяжести.

Также в Харьковской области идет гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали 8,7 га территории и обезвредили 106 взрывоопасных предметов.

Напомним, 14 июня российские захватчики продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.