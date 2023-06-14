Оккупанты снова попытались разрушить аммиакопровод в Харьковской области

Российские оккупанты в очередной раз пытались разрушить аммиакопровод вблизи села Масютовка в Купянском районе. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Суспільному" 14 июня.

"По Купянскому району враг снова пытался прицельно разрушить аммиакопровод возле Масютовки. Эксперты провели исследование. Утечка аммиака не зафиксирована", - рассказал он.

Кроме того, он рассказал, что сегодня россияне обстреляли и Золочевскую общину.

По словам чиновника, в Харьковской области фиксируют активизацию обстрелов со стороны захватчиков именно по приграничным территориям.

Напомним, 5 июня в результате российского обстрела трубопровода с аммиаком в Купянском районе была зафиксирована разгерметизация.

Синегубов сообщал, что в момент удара аммиакопровод был перекрыт , в трубе оставались технологические остатки. Позже он уточнил, что обстрелу подвергася аммиакопровод "Тольятти-Одесса" – утечка аммиака составляла 134 тонны.

Также россияне обстреляли аммиакопровод 6 июня и дважды – в течение суток 10 июня. Тогда утечки аммиака не было.