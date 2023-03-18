Обстрелы Херсонщины не утихают: захватчики за сутки выпустили более 200 снарядов

Российские оккупационные войска в течение суток 17 марта 50 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 50 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 237 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников", - говорится в сообщении.

Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли 3 раза. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

За минувшие сутки из-за российских обстрелов два человека получили ранения, еще один человек травмировался из-за российской мины.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

В течение суток 16 марта россияне 76 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.