Россияне атаковали дронами Днепропетровщину: в ОГА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ ночью 18 марта атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, вероятно – "шахедами". Два из них попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

" Там сильные разрушения. Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор тушат огонь", - отметил он.

Кроме того, повреждены 6 дачных домов рядом. Еще 4 – полностью разрушены.

По словам главы ОГА, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские оккупационные войска 15 марта в очередной раз обстреляли город Марганец Никопольского района Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки погибли две женщины.