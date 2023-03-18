Армия РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье

Российские оккупационные войска в ночь на 18 марта в очередной раз атаковали ракетами Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса", - говорится в сообщении.

Также взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши.

Все службы работают на месте.

Информация о пострадавших еще уточняется.

Напомним, российские оккупационные войска 11 марта нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.