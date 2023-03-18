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Армия РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье
Российские оккупационные войска в ночь на 18 марта в очередной раз атаковали ракетами Запорожья.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
"Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса", - говорится в сообщении.
Также взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Все службы работают на месте.
Информация о пострадавших еще уточняется.
Напомним, российские оккупационные войска 11 марта нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.