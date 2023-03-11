Войска РФ атаковали Запорожье: попали в объект инфраструктуры

Российские оккупационные войска 11 марта нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба ОВА и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"Сегодня среди бела дня враг в очередной раз коварно атаковал Запорожье. В настоящее время известно, что из-за ракетных обстрелов, в одном из районов города произошло возгорание. Все соответствующие службы уже работают на месте," — рассказал Куртев.

В ОВА добавили, что, по предварительной информации, оккупанты для атаки на Запорожье применили С-300.

Напомним, в ночь на 9 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах. В частности, в результате обстрелов ЗАЭС, ни один из шести блоков которой не работает уже несколько месяцев, потеряла возможность получать э/э из сети и перешла в очередной раз на дизель-генераторы.

Впоследствии специалисты "Укрэнерго" восстановили энергопитание Запорожской АЭС, которое было прервано из-за ракетных ударов россиян.