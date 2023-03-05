- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Запорожье завершили разбор завалов пятиэтажки, разрушенной ракетным обстрелом
Разбор завалов разрушенной обстрелом многоэтажки в Запорожье в воскресенье был завершен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
"К сожалению, погибли 13 человек, из них маленький ребенок. Искренние соболезнования родным. Спасибо команде профессионалов, которые принимают этот вызов судьбы. Запорожские спасатели, мобильная оперативная группа специалистов из Киева, наши психологи и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования. Каждый из вас имеет большое сердце и делает важное дело – спасает жизнь", – написал он.
В свою очередь, как отметил исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев, еще пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Также он сообщил, что 6 марта в городе объявлен днем траура по погибшим.
Напомним, что в ночь на 2 марта российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ракетами С-300. В результате удара произошло разрушение пятиэтажного жилого дома по улице Независимой Украины, 67.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на утро 5 марта в ГСЧС сообщали, что с места происшествия было вывезено более 853 тонн строительных обломков. Число погибших называлось тем же - 13. Таким образом, в течение воскресенья новых тел под завалами спасатели не нашли.
Отметим, что российские войска с начала полномасштабной войны разрушили, по данным местных властей, уже девять многоэтажек в Запорожье, при этом в городе сейчас наблюдается проблема с отселением людей, потерявших жилье из-за ракетных ударов.