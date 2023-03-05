В Запорожье завершили разбор завалов пятиэтажки, разрушенной ракетным обстрелом

Разбор завалов разрушенной обстрелом многоэтажки в Запорожье в воскресенье был завершен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

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"К сожалению, погибли 13 человек, из них маленький ребенок. Искренние соболезнования родным. Спасибо команде профессионалов, которые принимают этот вызов судьбы. Запорожские спасатели, мобильная оперативная группа специалистов из Киева, наши психологи и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования. Каждый из вас имеет большое сердце и делает важное дело – спасает жизнь", – написал он.

В свою очередь, как отметил исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев, еще пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Также он сообщил, что 6 марта в городе объявлен днем траура по погибшим.

Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС Разбор завалов пятиэтажки в Запорожье. Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь на 2 марта российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ракетами С-300. В результате удара произошло разрушение пятиэтажного жилого дома по улице Независимой Украины, 67.

По состоянию на утро 5 марта в ГСЧС сообщали, что с места происшествия было вывезено более 853 тонн строительных обломков. Число погибших называлось тем же - 13. Таким образом, в течение воскресенья новых тел под завалами спасатели не нашли.

Отметим, что российские войска с начала полномасштабной войны разрушили, по данным местных властей, уже девять многоэтажек в Запорожье, при этом в городе сейчас наблюдается проблема с отселением людей, потерявших жилье из-за ракетных ударов.