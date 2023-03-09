Энергопитание Запорожской АЭС после десятичасового блэкаута возобновили

Специалисты "Укрэнерго" возобновили энергопитание Запорожской АЭС, которое было прервано из-за ракетных ударов россиян.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

В НАЭК "Энергоатом" добавили, что после вызванного вражескими обстрелами десятичасового блэкаута на ЗАЭС отремонтирована линия связи с отечественной энергосистемой.

Отметим, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В 3:53 ночи 9 марта в результате ракетных обстрелов российской оккупационной армии отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожская АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.