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Энергопитание Запорожской АЭС после десятичасового блэкаута возобновили
Специалисты "Укрэнерго" возобновили энергопитание Запорожской АЭС, которое было прервано из-за ракетных ударов россиян.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.
В НАЭК "Энергоатом" добавили, что после вызванного вражескими обстрелами десятичасового блэкаута на ЗАЭС отремонтирована линия связи с отечественной энергосистемой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
В 3:53 ночи 9 марта в результате ракетных обстрелов российской оккупационной армии отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.
Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожская АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.