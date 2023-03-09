Енергоживлення Запорізької АЕС після десятигодинного блекауту відновили

Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, яке було перервано через ракетні удари росіян.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

В НАЕК "Енергоатом" додали, що після спричиненого ворожими обстрілами десятигодинного блекауту на ЗАЕС відремонтовано лінію зв’язку із вітчизняною енергосистемою .

Зазначимо, вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

О 3:53 ночі 9 березня внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.