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Обстрелы за сутки привели к жертвам в Донецкой и Херсонской областях: ситуация в регионах
Войска РФ в течение суток 27 декабря атаковали несколько регионов Украины, что привело к жертвам в Донецкой и Херсонской областях. А в ночь на 28 декабря враг в очередной раз запустил беспилотники.
- Ситуация в Херсонской области: россияне убили еще одного человека
- Обстрелы Донецкой области: два человека получили ранения
- Тревога 28 декабря: оккупанты запускали "шахеды"
Ситуация в Херсонской области: россияне убили еще одного человека
В Херсонской области за сутки зафиксировали 80 обстрелов со стороны оккупантов, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
По его словам, враг выпустил 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников.
Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в медицинское учреждение в Бериславе.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Обстрелы Донецкой области: два человека получили ранения
В Донецкой области захватчики ранили двух человек, отметил и.о. начальника ОВА Игорь Мороз.
Он сообщил, что на Донецком направлении один человек ранен в Авдеевке. В Марьинской общине поврежден дом в Красногоровке, обстреляны Константиновка и Елизаветовка. В Курахово в зоне поражения находилась промзона.
На Горловском направлении в Торецкой общине войска РФ повредили 4 дома: два – в Зализном, по одному – в Нью-Йорке и Торецке. В Часовоярской общине повреждены пять частных домов.
На Лисичанском направлении один человек ранен в Переездном Звановской общины. В Серебрянке Северской общины обстреляны три улицы. В Лиманской общине под огонь попали Торское и Заречное.
Тревога 28 декабря: оккупанты запускали "шахеды"
В ночь на 28 декабря захватчики раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из района Приморско-Ахтарск (Россия), проинформировали в Воздушных силах ВСУ.
Всего враг запустил восемь дронов. Украинские военные уничтожили семь аппаратов в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.
Для отражения атаки были применены подразделения зенитных ракетных войск и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.