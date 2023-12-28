Обстрелы за сутки привели к жертвам в Донецкой и Херсонской областях: ситуация в регионах

Войска РФ в течение суток 27 декабря атаковали несколько регионов Украины, что привело к жертвам в Донецкой и Херсонской областях. А в ночь на 28 декабря враг в очередной раз запустил беспилотники.

Ситуация в Херсонской области: россияне убили еще одного человека

В Херсонской области за сутки зафиксировали 80 обстрелов со стороны оккупантов, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг выпустил 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в медицинское учреждение в Бериславе.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Обстрелы Донецкой области: два человека получили ранения

В Донецкой области захватчики ранили двух человек, отметил и.о. начальника ОВА Игорь Мороз.

Он сообщил, что на Донецком направлении один человек ранен в Авдеевке. В Марьинской общине поврежден дом в Красногоровке, обстреляны Константиновка и Елизаветовка. В Курахово в зоне поражения находилась промзона.

На Горловском направлении в Торецкой общине войска РФ повредили 4 дома: два – в Зализном, по одному – в Нью-Йорке и Торецке. В Часовоярской общине повреждены пять частных домов.

На Лисичанском направлении один человек ранен в Переездном Звановской общины. В Серебрянке Северской общины обстреляны три улицы. В Лиманской общине под огонь попали Торское и Заречное.

Тревога 28 декабря: оккупанты запускали "шахеды"

В ночь на 28 декабря захватчики раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из района Приморско-Ахтарск (Россия), проинформировали в Воздушных силах ВСУ.

Всего враг запустил восемь дронов. Украинские военные уничтожили семь аппаратов в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Для отражения атаки были применены подразделения зенитных ракетных войск и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.