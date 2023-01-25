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Очередной обстрел Авдеевки: в ОВА показали горящие многоэтажки (ФОТО)
Российские войска днем 25 января нанесли очередной удар из РСЗО "Град" по жилым кварталам Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Павел Кириленко.
"Город страдает от обстрелов ежедневно и уже фактически уничтожен полностью. Авдеевка уже девятый год остается нашим форпостом на Донецком направлении, а с начала полномасштабного вторжения находится под непрерывным огнем", - добавил он.
Данные о наличии пострадавших руководитель области не привел, но подчеркнул, что Авдеевка является одной из самых горячих точек на фронте, поэтому все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны покинуть город.
Напомним, что по состоянию на утро 25 января Кириленко сообщал о единичных обстрелах Авдеевки — в городе пострадали жилые дома и садовый кооператив.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Утром же 20 января город подвергся двум массированным артобстрелам, впрочем, пострадавших тогда зафиксировано не было. Единичные обстрелы Авдеевки происходили и 16 января, в том числе ночью, а перед этим утром 15 января, в ночь на 12 января и утром 10 января.