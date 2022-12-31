Один человек человек погиб в результате российских обстрелов Харьковской области

В результате обстрелов российской армией 30 декабря погиб 50-летний житель Харькова. Об этом на своем телеграмм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Больше всего страдает от обстрелов г. Купянск и Купянский район. Также из артиллерии и минометов российские оккупанты бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов", - написал он.

По словам Синегубова, 30 декабря в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте.

В Купянском районе в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет.

В области продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежены 71 взрывоопасный предмет. Но минная опасность все еще очень высока.

Также в Харьковском районе на неизвестном взрывном устройстве взорвался гражданский автомобиль. 65-летний водитель погиб.

Напомним, два жителя поселка Боровая Изюмского района Харьковской области погибли в результате подрыва на взрывном устройстве в лесу.