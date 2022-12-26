Оккупанты 33 раза открывали огонь по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 25 декабря 33 раза обстреляли территорию Херсонской области.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 33 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области страдали от огня из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, враг 7 раз атаковал Херсон, попал в складские помещения, частные и многоквартирные дома.

Янушевич добавил, что за прошедшие сутки мирные люди не пострадали.

Напомним, оккупанты в течение суток 24 декабря 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.