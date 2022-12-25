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Происшествия
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За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек

За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек

Российские оккупационные войска в течение суток 24 декабря 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил он.

Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики накрыли центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания.

Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек, среди них 3 работника ГСЧС, погибших во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, российские военные 24 декабря обстреляли центр Херсона. На сегодняшний день известно о 10 погибших и 55 пострадавших. Число жертв может возрасти, так как много раненых в очень тяжелом состоянии.

Автор:
Светлана Манько