Оккупанты 63 раза открывали огонь по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 10 января 63 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 63 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты страдали от атак с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

Херсон россияне обстреляли 24 раза – под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Оккупанты атаковали образовательное учреждение, больницу, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 5 человек получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Напомним, 10 января войска страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляли Херсон. Вражеский снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, на месте попадания образовалась воронка. Ранения получил местный житель.