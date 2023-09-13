Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину: четверо раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 12 сентября 85 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков, авиации. Был произведен запуск 1 крылатой ракеты.

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание дошкольного учебного заведения в Херсонском районе, территорию предприятия в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Накануне русские войска 75 раз обстреляли Херсонскую область, ранив шестерых мирных жителей.