Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами, били из "Градов" и артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 19 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Этой ночью россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами". Наши защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью два беспилотника. Это были "Шахеды"", - отметил он.

По его словам, на Никопольщину оккупанты выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Обстреляли города и села в трех общинах - Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет, но всюду много разрушений.

В Красногригорьевской общине изуродованы 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач.

Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких деревнях нет воды. Аварийные бригады уже работают.

В Марганце российские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей.

В частном подворье загорелся пожар. Огонь спасатели уже потушили.

Отметим, в ночь на 18 декабря оккупанты пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. В Никополе пострадал 59-летний мужчина. В городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия