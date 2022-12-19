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Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами, били из "Градов" и артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 19 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Этой ночью россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами". Наши защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью два беспилотника. Это были "Шахеды"", - отметил он.
По его словам, на Никопольщину оккупанты выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обстреляли города и села в трех общинах - Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет, но всюду много разрушений.
В Красногригорьевской общине изуродованы 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач.
Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких деревнях нет воды. Аварийные бригады уже работают.
В Марганце российские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей.
В частном подворье загорелся пожар. Огонь спасатели уже потушили.
Отметим, в ночь на 18 декабря оккупанты пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. В Никополе пострадал 59-летний мужчина. В городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия