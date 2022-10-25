Оккупанты атаковали Днепропетровщину "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе

Ночью 25 октября армия страны-агрессора РФ атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе", - отметил Резниченко.

По его словам, под вражеский огонь попали три общины - Никопольская, Марганецкая и Мировская.

Отмечается, что жертв гражданского населения нет.

По информации главы ОВА, повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

Напомним, армия РФ в ночь на 23 октября обстреляла из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили пять человек.