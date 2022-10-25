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Оккупанты атаковали Днепропетровщину "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе
Ночью 25 октября армия страны-агрессора РФ атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе", - отметил Резниченко.
По его словам, под вражеский огонь попали три общины - Никопольская, Марганецкая и Мировская.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что жертв гражданского населения нет.
По информации главы ОВА, повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.
Напомним, армия РФ в ночь на 23 октября обстреляла из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили пять человек.