Оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 3 декабря оккупанты атаковали область дронами-камикадзе и били по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вторую ночь подряд россияне атаковали регион дронами-камикадзе. Наши защитники неба сбили все пять вражеских "Шахедов", которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах", - отметил Резниченко.

Он добавил, что Никопольщина ночью снова страдала от тяжелой артиллерии врага.

Под удар попала Марганецкая община. Туда прилетели почти 30 российских снарядов.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Последствия удара выясняются.

Отметим, ночью 29 декабря силы ПВО сбили пять дронов-камикадзе Shahed, которые враг направил на Днепропетровщину.